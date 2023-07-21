Son zamanlarda çevremizde olsun, basında olsun, sıkça duyduğumuz ve ileride daha da sıkıntılı olacağını düşündüğüm bir sorun var. Hiçbir meslek dalında yeterince çırak olmadığından usta yetişemiyor. Eski eğitim sistemi değiştirilerek 4+4+4 sistemi getirildi. Sınıfta kalma olayı kaldırıldı, eskiden okuma kapasitesi olmayan bir öğrenci meslek okullarını tercih eder kapasitesine göre bir meslek üzerine çırak olarak yetiştirilir hem meslek öğrenir hem de ustalık mertebesine ulaşırdı. Bu eğitim sisteminin değişmesiyle tamamen değişti. Artık ustalar kendilerine çırak bulamaz oldu. Yeni sistemde okulu bitirenler yaşlarının büyük olması sebebiyle çıraklık yapmak istemediğinden bazı meslek dallarındaki ustalıklar tamamen bitme noktasına gelmiş oldu.

Bugün ülkemizde, bizim kendi insanımızın yapmadığı bir çok iş kolunda Suriyeli, Afganlı ve benzeri yabancıların olduğunu görüyoruz. Buda ülkemiz açısından daha büyük sorunları doğuracaktır. Yarın ah vah etmektense şimdiden bunun önlemi acil olarak alınmalıdır.