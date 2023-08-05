Pandeminin başlamasıyla birlikte tüm dünyada ekonomik bozukluklar yaşandı,hala da yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ülkemizde bu ekonomik bozulmalar, kiraların astronomik fiyatlara çıkması, marketlerde neredeyse her hafta ürünlere zamların gelmesi dar gelirli insanları bayağı bir bunalıma sokmuş durumda, bir taraftan da bakıyorsunuz yeterince tedbirler alınmamış, kamu da yeterince tasarrufa gidilmemiş bu ekonominin yükünün büyük bir kısmı asgari ücretli, emekli, dar gelirli insanların sırtına vurulmuş durumda. Bu insanlar sürekli feryat ediyor, ama fazla da duyan yok gibi.

Hükümetin acil yapması gereken şey, ortadaki bu bozuk ekonominin yükünü zor geçinen vatandaşlar yerine, tüm kamuda tasarruf yaparak yapmalı, tüm market, manav gibi gıda zincirleri denetlenmelidir. Acil tedbir alınmadığında, bu ekonomik yangın daha da büyüyecek gibi…