DS Automobiles, DS 7 modelinde OPERA ve PERFORMANCE LINE donanımlarına ek olarak ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunu da Türkiye'de sunmaya başladı.

DS Automobiles açıklamasına göre, 2 milyon 449 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sipariş alımına açılan DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, BlueHDi 130 motoruna sahip.

DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, özel donanım özellikleriyle dikkati çekiyor. Çok kapsamlı OPERA donanımındaki DS 7 modellerindeki konfor, güvenlik ve teknoloji donanımlarını barındıran DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, inci grisi deri döşeme, inci grisi nappa deri ESPRIT DE VOYAGE imzalı orta konsol, özel süslemeli dış dikiz aynası, siyah süslemeler paketi, ESPRIT DE VOYAGE imzalı kapı eşiği süslemesi ve 19 inçlik OYAMA hafif alaşım jantlar ya da 20 inçlik ALEXANDRIA hafif alaşım jantlar ile farklılaşıyor.

OPERA versiyonundaki başlıca opsiyonel donanımlar arasında yer alan DS DRIVE ASSIST, FOCAL Electra Hi-Fi Ses Sistemi, kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu ve DS NIGHT VISION da DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunun isteğe bağlı donanımları arasında bulunuyor.

- Premium SUV'daki özel DS 7 koleksiyonları genişliyor

Türkiye'de BlueHDi 130, E-TENSE 225, E-TENSE 4x4 300 ve E-TENSE 4x4 360 güç ve aktarma sistemleriyle satışa sunulan DS 7, OPERA ve PERFORMANCE LINE versiyonlarına ek olarak Temmuz 2023 itibarıyla ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu ile de tercih edilebiliyor.

'BlueHDi 130 Otomatik' adındaki güç ve önden çekişli aktarma sistemini barındıran DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, 130 beygir güç, 300 Nm tork ve 8 ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Sıfırdan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,9 saniyede tamamlayabilen DS 7 ESPRIT DE VOYAGE BlueHDI 130 otomatik, 195 km/sa son sürate ulaşabiliyor. 100 kilometrede 5,6 litrelik birleşik yakıt tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyonu da 146 g/km ise performans ve verimliliği bir arada arayanlara hitap ediyor.

- Lüks moda ruhunu yansıtıyor

Yeni DS 7'nin karakteri, ön ve arka tasarımdaki önemli değişikliklerle yeniden şekilleniyor. Daha keskin çizgileriyle daha fazla dinamizm sunan yeni DS 7, DS DESIGN STUDIO PARIS ekibi ile Mulhouse (Fransa) fabrikasındaki üretim ekibi arasındaki yakın bağlantılar sayesinde kalite ve sağlamlık açısından üst düzey bir seri üretim halini aldı. Satışa sunulduğu ilk dönemden günümüze otomotiv sektöründe avant-garde bir kreasyon olan 'Işık İmzası' geliştirilerek çok daha etkileyici bir görünüme kavuştu. Daha ince olan yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor.

Konforun yollardaki simgelerinden DS 7, yenilenmesiyle beraber segmentinde fark yaratan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION ve DS NIGHT VISION gibi teknolojileri sunmaya devam ediyor.

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