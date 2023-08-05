Edirne

Milli güreşçi Engin, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 57 kiloda dünya ikincisi oldu.

Başarılı güreşçi için memleketi Süloğlu'nda karşılama töreni düzenlendi.

İlçe girişinde davul zurnayla karşılanan Engin'e Süloğlu Kaymakam Özgür Kaya ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran tarafından çiçek hediye edildi.

Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kortej, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran, Engin'in elde ettiği başarıyla büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Spora ve sporculara desteklerinin süreceğini dile getiren Ormankıran, "Eylem bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. İlçemizin, kentimizin ve ülkemizin adını dünyaya duyurdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyorum." dedi.

Milli güreşçi Engin ise elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Güreşe 5 yıl önce başladığını ve her yıl önemli dereceler kazandığını belirten Engin, "Yoğun antrenman temposuyla hazırlandığım şampiyonada ikinci olmayı başardım. Milli takım hocalarıma, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı, 2028'de de olimpiyatlara katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA