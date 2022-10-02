Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...

AB Komisyonu Başkanı: Bulgaristan ve Güneydoğu Avrupa için yeni bir dönem başladı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Bulgaristan ve Yunanistan Arası Gaz Enterkonnektörü'nün (IGB) bugün Bulgaristan’da yapılan açılışına katılarak konuşma yaptı. Von Der Leyen konuşmasında kritik anda güvenilir doğal gaz tedariki için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in desteklerinden bahsetti ve boru hattını oyun değiştirici olarak nitelendirdi.

02 Ekim 2022 Pazar 16:42
AB Komisyonu Başkanı: Bulgaristan ve Güneydoğu Avrupa için yeni bir dönem başladı

BULGARİSTAN, (DHA) –

Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki gaz bağlantısının açılışına AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’nin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radav ve Başbakan Galab Donev, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis katıldı.

Açılışta konuşma yapan Von Der Leyen, projenin 2009’da başladığını ve toplamda 250 milyon Euro’ya mal olduğunu belirtti. Bulgaristan’ın savaş öncesinde yüzde 80 oranında Rus gazına bağımlı olduğunu vurgulayan Von Der Leyen, “Bu boru hattı, Bulgaristan ve Avrupa için bir oyun değiştiricidir” dedi.

Bulgaristan ve Yunanistan Arası Gaz Enterkonnektörünün, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak anlamına geldiğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Son aylarda buraya ulaşmak için çok çalıştık. İlk adım, Rus gazından ayrılarak diğer güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendirmekti. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu amaçla Temmuz ayında sizi ziyaret ettim. Norveç'ten arkadaşlarımız, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir'den arkadaşlarımız ve bu kritik anda bize yardım eden daha niceleri” dedi. AB Komisyonu Başkanı, bazı enerji şirketlerinin istisnai karlarını sınırlamak için Avrupa Birliği’nde karar alındığını ifade ederek bu kârları savunmasız haneleri ve işletmeleri desteklemek için kullanılacağını vurguladı. Başkan Von Der Leyen sözlerini şu cümlelerle tamamladı;

“Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan başkalarıyla git.”

YUNANİSTAN-BULGARİSTAN GAZ ENTERKONNEKTÖRÜ

Yunanistan-Bulgaristan Gaz Enterkonnektörünün toplam uzunluğu Bulgaristan ve Yunanistan'ın gaz iletim şebekelerini birbirine bağlayan 182 kilometredir. IGB, Azerbaycan'ın ‘Şahdeniz-2’ sahasında üretilen doğalgazı Bulgaristan'a ulaştıracak. Boru hattının yıllık iletim kapasitesi 3 milyar metreküp olduğu ancak istenildiğinde 5 miyar metreküpe çıkartılabilecek. Azerbaycan gazının Avrupa'ya taşınması, 2020 yılının sonunda Güney Gaz Koridorunun son bölümünün işletmeye alınmasıyla başladı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ABKomisyonBulgaristanGüneydoğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IAEA Başkanı Grossi’den ‘Murashov’ açıklaması
IAEA Başkanı Grossi’den ‘Murashov’ açıklaması
Şehit Polis Çalışgan'ın cenazesi memleketine uğurlandı
Şehit Polis Çalışgan'ın cenazesi memleketine uğurlandı
Şehit Astsubay Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi
Şehit Astsubay Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans