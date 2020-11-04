ABD 46'ncı başkanını seçiyor: İşte son durum

Amerikalılar, 46’ncı başkanını seçmek için sandığa gitti. Ülkedeki tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. Tüm eyaletlerde oy verme işlemi sona ererken, ABD medyası, Ohio, Florida ve Texas’ta, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden arasındaki kıyasıya mücadelesine dikkat çekti.



BIÇAK SIRTI EYALETLERDEN FLORİDA'DA TRUMP KAZANDI

Son açıklanan verilere göre ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kritik eyaletlerden Florida'da kazandığı duyuruldu. Trump Florida'da zaferini ilan ederken, hanesine 29 delege daha kazandırdı. Teksas eyaletinde ise mücadele tüm hızıyla sürüyor. ABD medyasına göre Trump, 3 milyon 818 bin 977 oy alırken, Biden 3 milyon 817 bin 658 oy aldı. Son olarak Ohio’da Joe Biden’ın yüzde 51,4 oy oranıyla önde olduğu belirtildi.

BİDEN, MİNNESOTA VE HAWAİİ’DE, TRUMP OHİO'DA İPİ GÖĞÜSLEDİ

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlendi. ABD medyası, kritik eyaletlerden Hawaii'de Demokrat aday Biden'ın, Ohio'da ise Donald Trump'ın kazandığını açıkladı.

ABD seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, kritik eyaletlerden biri olan Hawaii’yi Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı açıklandı. Böylelikle Biden, Hawaii’den eyaletinden 4, Minnesota’dan da 10 delegeyi hanesine yazdırdı. Öte yandan, ABD medyası, Joe Biden ve eşi Jill Biden ile birlikte Delaware’den konuşma yapacağı duyuruldu. Cumhuriyetçi aday Donal Trump'ın Montana eyaletinde ilan ettiği zaferle 3 delege kazanırken, Ohio eyaletinin de Trump dediği belirtildi.Trump Ohio eyaletinde zaferini ilan etmesinin ardından hanesine 18 delege daha ekledi.