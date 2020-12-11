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ABD'de koronavirüs aşısı için acil kullanım tavsiyesi

ABD’de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Pfizer BioNTech aşısına “acil kullanım izni” (EUA) verilmesini tavsiye etti. Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Kurulu'nun on yedi üyesi evet oyu verdi, dördü hayır oyu verdi ve biri çekimser kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Aralık 2020 Cuma 08:58
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ABD'de koronavirüs aşısı için acil kullanım tavsiyesi

FDA’ye koronavirüs aşısı için danışmanlık yapan Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Kurulu, bugün yaptığı oylamada Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı için “acil kullanım izni” verdi. FDA danışma kurulu, dün yapılan toplantı sonrasında yapılan oylamada 4'e karşı 17 oyla aşının acil kullanımı için FDA’yi yetkilendirdi. FDA bundan sonra tavsiyeyi kabul edip etmeme konusunda karar verecek.

FDA Komisyon Üyesi Dr. Stephen Hahn yaptığı açıklamada " Bu büyük aciliyet zamanında, FDA personeli gözden geçirme süreci boyunca olabildiğince hızlı hareket etme sorumluluğunu hissediyor. Bununla birlikte, halk sağlığını koruma görevlerini yerine getirmeleri ve herhangi bir yetkili aşının Amerikan halkının beklediği sıkı güvenlik ve etkinlik standartlarımıza uymasını sağlamaları gerektiğini bilirler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pfizer BioNTechKoronavirüsAşıABDFDA
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