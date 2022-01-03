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ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19’a yakalandı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Lloyd Austin’in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:42
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ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19’a yakalandı

ABD - ABD Savunma Bakanı Austin, bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah COVID-19 testim pozitif çıktı. Bugün izinliyken evde semtomplar gösterince test talep ettim. Belirtilerim hafif ve doktorumun talimatlarını takip ediyorum. Bu talimatlara ve CDC yönergelerine uygun olarak, önümüzdeki 5 gün boyunca kendimi evde karantinaya alacağım” dedi.

Karantina süresince yardımcısının kendisini temsil edeceğini ifade eden Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık’ta bir araya geldiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Lloyd AustinKoronavirüs
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