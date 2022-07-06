ABD’DE BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLANDI

ABD’nin başkenti Washington DC’de binlerce kişi, bağımsızlık günü kutlamarına katıldı. Saat 21.00’da Türkiye saati ile 04.00 da başlayan havai fişek gösterisi, yoğun ilgiyle takip edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, Bağımsızlık Günü için resepsiyon verdi. Gün boyunca ordu mensupları ve basın çalışanlarıyla olan Biden ve ailesi, saat 21.00’da başlayan havai fişek gösterisini Beyaz Saray’dan izledi.

Biden’dan Bağımsızlık Günü Mesajı

Bağımsızlık Günü için görüşlerini dile getiren Joe Biden, “Tüm insanlar eşit yaratılmıştır. Hata yapmayın, en iyi günlerimiz hala bizi bekliyor” açıklamasını yaptı.

Bağımsızlık Günü Kutlamalarına katılımın yüksek olmasının sebebi ise Kovid-19 sonrası kutlanan ilk 4 Temmuz olarak görüldü. Eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında getirilen Kovid-19 kısıtlaması nedeniyle Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edilmişti.

4 Temmuz 1776’da İngiltere’den bağımsızlığını kazanan ABD, her yıl 4 Temmuz için kutlama yapıyor.

(Haber: Gurur AKOSMAN)

Chicago’da Bağımsızlık Günü Kutlamalarına Silahlı Saldırı

ABD’nin Illinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 31 kişi ise yaralandı. Chicago’da Bağımsızlık günü kutlamalarını kana bulayan 22 yaşındaki saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.