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ABD’de bu yıl 600 bin kişinin kanserden hayatını kaybedeceği öngörüldü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ocak 2022 Cuma 13:38
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ABD’de bu yıl 600 bin kişinin kanserden hayatını kaybedeceği öngörüldü

ABD -  Amerikan Kanser Derneği’nin geçmiş yıllardaki istatistik verilerine göre hazırladığı tahmin raporunda, 2022'de, toplam 1,9 milyon yeni kanser vakası ve 609,360 kansere bağlı ölümün meydana gelmesi beklendiği öngörüldü. Derneğin hazırladığı istatistiki öngörü raporu, dünyadaki en yaygın olarak alıntılanan kanser istatistikleri arasında yer alıyor. 

Amerikan Kanser Derneği geçmiş yıllardaki verilere dayalı raporunda, 2022'de ABD'de 1.918.030 yeni kanser vakası ve 609.360 kansere bağlı ölümün meydana geleceğini öngördü. Dernek, günlük olarak 5 bin 250 yeni vaka ve 1,670 ölüm gerçekleşeceğini açıkladı. Diğer yandan raporda 1991 ve 2019 yılları arasındaki kanser ölüm oranındaki yüzde 32'lik kademeli bir düşüş olduğu ve bunun neredeyse 3,5 milyon daha az kanser ölümü anlamına geldiği ifade edildi.

10 ÖLÜMDEN 8’İ SİGARA KAYNAKLI  

Kanser vaka ve ölümlerdeki bu düşüşün büyük ölçüde erken teşhis ve tedavi, daha az insanın sigara içmesinden kaynaklandığı, akciğer ve sigarayla ilişkili diğer kanserlerde düşüşe neden olduğu belirtildi. 2022'de akciğer kanserinden kaynaklanan 10 ölümün yaklaşık 8'inin (yüzde 81) sigaradan kaynaklanması bekleniyor. Sigara içen kişilerde akciğer kanseri gelişme olasılığı hiç sigara içmeyenlere göre yaklaşık 25 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

AKCİĞER KANSERİNE BAĞLI ÖLÜMLER BİRİNCİ SIRADA

Raporda kansere bağlı ölümlerin birinci sırasında ‘akciğer kanseri’ olduğu ve ülkede her gün 350'den fazla ölüme neden olduğu ifade edildi. Kanserden ölümlerin ikinci sırasında ise kalın bağırsak kanseri yer alıyor ve diğer kanser türlerine göre 2,5 kat daha fazla ölüme neden olduğu belirtildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKanserAmerikan Kanser Derneği
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