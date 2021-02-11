Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1556
ALTIN
417.874
DOLAR
7.0524
STERLİN
9.7473
EURO
8.5535
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...
İzmir'de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak
İzmir'de et entegre tesisleri...
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli...
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...

ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı

ABD’nin kuzeyi Michigan eyaletinde Bill Taylor adlı meteorolog, gökyüzüne dik açıyla yükselen ışık sütunlarını fotoğrafladı. Nadir görülen dikey ışık sütunlarının, hava sıcaklığının donma noktasına yaklaştığında ve altına düştüğünde ortaya çıktığı belirtildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 14:23
0 Okunma
ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı

ABD - ABD Ulusal Hava Durumu Servisi Meteoroloğu Bill Taylor tarafından fotoğrafı çekilen ışık sütunlarının, nadir görülen atmosfer olayı Kuzey Işıkları’na benzediği ancak bu ışıkların genelde hava sıcaklığının donma noktasının altına düştüğü zaman ortaya çıkan optik atmosfer olayı olduğu ifade edildi. Taylor basına yaptığı açıklamada “Neredeyse kuzey ışıklarına bakıyor gibiydim çünkü zıplıyorlardı, hareket ediyorlardı ve görünüşleri değişiyordu” dedi.

IŞIK SÜTUNLARI NEDİR?

Soğuk iklimlerde, yere yakın buz parçacıkları havada asılı kalacak kadar hafif olduğunda ışık sütunları oluşuyor. Koşulların elverişli olması halinde altıgen şekilli buz parçacıkları, atmosferde yavaşça sürüklenirken dikey olarak istiflenebiliyor. Gökyüzündeki dev bir ayna gibi kolektif buz yüzeyleri, sokak lambası veya ay ışığı veya güneş ışığı gibi bir ışık kaynağını yansıtıyor. Hava koşullarının neredeyse rüzgarsız, çok istikrarlı ve oldukça soğuk olması gerekir.

Wisconsin eyaletinde Jeff Baurs tarafından da 7 Şubat'ta fotoğraflanan ışık sutünları hakkında açıklama yapan La Crosse'daki Ulusal Hava Durumu Servisi "Atmosferdeki kristaller ne kadar yüksekse, sütun o kadar uzun olur" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ışık SütunlarıABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi
Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi
Binlerce Pfizer/BioNTech aşısı çöpe atılacak
Binlerce Pfizer/BioNTech aşısı çöpe atılacak
Tayland'da koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi!
Tayland'da koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans