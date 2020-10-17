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Aliyev'den saldırı sonrası açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:16
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Aliyev'den saldırı sonrası açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan yerleşim yerlerini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sabah gerçekleştirdiği son dakika açıklamasında stratejik ilçelerden Fuzuli şehrinin işgalden kurtarıldığını ilan etti. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de konuşan Aliyev "Bu saldırı namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" dedi ve kurtarılması imkansız denilen Fuzuli şehrinin işgalden kurtarılarak Azerbaycan Bayrağı'nın göndere çekildiğini açıkladı.

"FUZULİ DE KARABAĞ GİBİ AZERBAYCAN'INDIR"

Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün işgalden kurtarılmış olan yerleri açıklamak istiyorum; Ahmetli, Civarlı, Mustafaeli kenti, Işıklı kenti işgalden kurtarılmıştır. Ve Azerbaycan halkına o haberi vermek istiyorum. Fuzuli şehri işgalden kurtarılmıştır. Fuzuli de Karabağ gibi Azerbaycan'ındır. Biz öz şerefli görevimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da Azerbaycan ordusu bunu yapmaya devam edecek. Faşist Ermeni ordusuna hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Ama biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz"

DHA

Anahtar Kelimeler:
İlham AliyevAzerbaycanErmenistanSavaşSaldırıGence
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