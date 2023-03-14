Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.278,11
ALTIN
1.161,76
DOLAR
18,98
STERLİN
23,09
EURO
20,34
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...

Almanya’da ücretlerinin artırılmasını isteyen hastane çalışanları iş bıraktı

Almanya’da hastanelerdeki kamu çalışanları ücretlerinin artırılması talebiyle 2 günlük grev başlattı.

14 Mart 2023 Salı 15:07
Almanya’da ücretlerinin artırılmasını isteyen hastane çalışanları iş bıraktı

Verdi Sendikası'na bağlı kamu çalışanları, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Almanya’nın birçok eyaletinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Charite, Vivantes ve Yahudi hastanelerinde greve giden personel, CCG Salonu'nda toplandı. Burada ülkenin çeşitli kentlerinde greve çıkan hastanelerdeki kamu çalışanlarıyla çevrim içi bağlantı gerçekleştirildi ve karşılıklı destek mesajları verildi.
"İşverenler 2 yıl için yüzde 5 ücret artışı teklif ediyor, bu çok az"
Verdi Sendikası'ndan Gisela Neunhöffer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Berlin’de 1000'in üzerinde hastane çalışanının grev yaptığını belirterek, "Almanya genelinde de binlerce çalışan greve çıktı. Burada diğer hastanelerde çalışanlarla canlı bağlantı yapıldı. Salonların ve gösteriler yapılan meydanların dolu olduğu görüldü." ifadesini kullandı.
İşverenlerin toplu sözleşme görüşmelerinde çok kötü teklif yaptıklarını söyleyen Neunhöffer, "İşverenler 2 yıl için sadece yüzde 5 ücret artışı teklif ediyor, bu çok az. Almanya’da da enflasyonun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden taleplerimiz oldu. İşverenlerin kötü bir teklif sunmalarından ötürü çalışanlar çok kızgın." diye konuştu.
Hastane çalışanları, yarın da söz konusu uyarı grevini sürdürecek.
Sendika, işverenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor
Kamu şirketlerinde 2,5 milyon çalışan için yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı talep eden Verdi Sendikası, 27-29 Mart'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan bu uyarı grevleriyle işverenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor.
Sendikanın çağrısıyla dün de 4 havalimanında yer ve güvenlik personeli grev yapmış ve yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHastaneGrev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AUKUS İttifakı kapsamında Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltılar için yol haritası açıklandı
AUKUS İttifakı kapsamında Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltılar için yol haritası açıklandı
Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı
Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı
Fransız Bakan grev nedeniyle Paris'te yığılan çöplerin sağlığı tehdit ettiğini söyledi
Fransız Bakan grev nedeniyle Paris'te yığılan çöplerin sağlığı tehdit ettiğini söyledi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans