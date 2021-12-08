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Almanya’nın yeni başbakanı Olaf Scholz oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Aralık 2021 Çarşamba 14:35
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Almanya’nın yeni başbakanı Olaf Scholz oldu

ALMANYA - Almanya Federal Meclisi’nde yapılan oylamada, 707 oyun 395’ini alan Olaf Scholz, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Almanya Federal Meclisi, yeni başbakanı seçti. Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında yapılan oturumda, Olaf Scholz 707 toplam oyun 395’ini aldı. Oylamada 303 ‘hayır’ oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı ve 3 oy geçersiz sayıldı. Olaf Scholz, Federal Cumhurbaşkanı tarafından Schloss Bellevue'deki resmi konutunda Şansölye olarak atanacak.

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

Almanya’nın Osnabrück kentinde 14 Haziran 1958’de doğan Olaf Scholz, 2011-2018 yılları arasında Hamburg Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2018-2021 yılları arasında da Maliye Bakanlığı görevini üstlenmişti. Scholz, Maliye Bakanlığı yaptığı süreçte eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in yardımcılığını da yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Almanyanın Yeni BaşbakanıOlaf Scholz
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