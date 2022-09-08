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ASELSAN, ADEX 2022'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı

08 Eylül 2022 Perşembe 13:21
ASELSAN, ADEX 2022'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı

ANKARA - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ADEX 2022 fuarına katılan ASELSAN, fuardaki standında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle Türk savunma sanayi firmaları, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX Fuarı'na (Azerbaijan International Defense Exhibition) katıldı. Bakü'de fuar alanın yarısından fazlasını kaplayacak büyüklükte 'Türk Milli Pavilyonu' konsepti oluşturuldu. ASELSAN, 700 metrekareyi aşkın sergileme alanında, Azerbaycan ordusu tarafından halen etkin şekilde kullanılan güdüm kitleri, elektro-optik sistemler, drone karşı tedbir sistemleri, haberleşme sistemleri ve elektronik harp ürünlerinin de yer aldığı 62 farklı ürünü ile yer aldı.

AZERBAYCAN YÖNETİMİNDEN ASELSAN STANDINA ZİYARET

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, fuarda ASELSAN'ın standını ziyaret etti. Aliyev'in yanı sıra yanı sıra Savunma Bakanı Orgenerel Zakir Hasanov, Savunma Sanayii Bakanı Orgeneral Medet Guliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Devlet Tehlikesizlik Hizmeti (DTX) Reisi Orgeneral Ali Nagiyev, Harici Keşfiyat Başkanı Orgeneral Orhan Sultanov, Nahcivan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafaev, Savunma Bakanlığı Rabıta Reisi Memmed Eminov, Savunma Bakanlığı Keşfiyat Reisi Hilal Necefov, KOBİA (Kiçik ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi) Başkanı Orhan Memmedov ile Elmi Tetqiqat Enstitüsü Başkanı Mürsel Aliyev eşlik etti. İlham Aliyev'i Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün karşıladı. Fuar süresince ASELSAN üst yönetimi, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılan diğer ülke heyetleriyle de görüşmeler yaptı.

'AZERBAYBAN İÇİN HER GÖREVE HAZIRIZ'

Azerbaycan Cumhuriyeti ve ASELSAN arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "ASELSAN, Azerbaycan için çalışmaya 1990'lı yıllarda başladı. Azerbaycan'daki faaliyet alanları ve hizmetlerde artış yaşanınca yurt dışındaki ilk şirketimiz olarak yüzde ASELSAN iştiraki olan ASELSAN Bakü kuruldu. ASELSAN'ın Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne tedarik ettiği modern haberleşme teçhizatı, akıllı mühimmatları ve birçok farklı ürünü yaygın ve etkin şekilde kullanıldı. ASELSAN ürünleri Azerbaycan'da sadece askeri alanda değil, sivil alanda da yaygın şekilde kullanılıyor. Biz Azerbaycan ve Türkiye'deki çalışmalarımızı birbirinden farklı görmüyoruz. ASELSAN, Azerbaycan'ın her türlü elektronik cihaz ve sistem ihtiyacı için görev almaya hazırdır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANADEX 2022Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
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