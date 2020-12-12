Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1371
ALTIN
465.001
DOLAR
7.8366
STERLİN
10.3973
EURO
9.4926
Taksim boş kaldı
Son Dakika
Taksim boş kaldı
Bahçeli: HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı
Son Dakika
Bahçeli: HDP’nin kapısına açılmamak üzere...
“Pandemi döneminde tüp bebek tedavisini ertelemeyin”
“Pandemi döneminde tüp bebek tedavisini...
Isparta'nın doğa harikası Aksu Başpınar Tabiat Parkı
Isparta'nın doğa harikası Aksu Başpınar...

Avusturya Anayasa Mahkemesi: Başörtüsü yasağı anayasaya aykırı

Avusturya Anayasa Mahkemesi, dün ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasayı “anayasaya aykırı” olduğu için iptal ettiğini açıkladı. Yasa 2019’da yürürlüğe girmiş ve kız çocuklarının dini gerekçelerle başını örten kıyafet giymesini yasaklıyordu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 13:05
0 Okunma
Avusturya Anayasa Mahkemesi: Başörtüsü yasağı anayasaya aykırı

AVUSTURYA - Avusturya Anayasa Mahkemesi, dün ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasayı iptal ettiğini açıkladı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, okulun ‘temel tarafsızlık’ ve ‘hoşgörü’ değerlerine dayandığını belirterek, devletin de dini ve ideolojik tarafsızlığı tesis ettiğini vurguladı.

YASAK MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI KAPSIYORDU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Christoph Grabenwarter kararla ilgili yaptığı açıklamada yasağın sadece Müslüman çocukları kapsamasını eleştirerek, “Seçici yasak ... Sadece Müslüman kız öğrenciler için geçerlidir ve bu nedenle onları diğer öğrencilerden ‘ayrımcı’ bir şekilde ayırır” dedi. Mahkeme 2019’da yürürlüğe giren yasanın Sih erkek çocuklarının veya Yahudi çocukların giydiği başlığı etkilemediği için aslında Müslüman başörtüsüne yönelik olduğuna karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avusturya Anayasa MahkemesiBaşörtüsü Yasağı Anayasaya Aykırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de koronavirüs aşısı için acil kullanım tavsiyesi
ABD'de koronavirüs aşısı için acil kullanım tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek
Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde
Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans