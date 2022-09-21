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Bakan Çavuşoğlu New York’ta temaslarına devam etti

21 Eylül 2022 Çarşamba 11:41
Bakan Çavuşoğlu New York’ta temaslarına devam etti

ABD - ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi’nde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşerek, “Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock ile vize hususlarını, Ege sorunlarını ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik” açıklamasında bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de görüşen Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair, “Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la New York’ta görüştük. İlişkilerimizi daha da geliştirmek için atabileceğimiz adımları ele aldık” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile de bir araya geldi. Çavuşoğlu, “Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ve İspanyol mevkidaşım Albares ile Medeniyetler İttifakı’nı nasıl güçlendireceğimizi ele aldık” ifadelerini kullandı.


Çavuşoğlu ayrıca İspanyol mevkidaşı Albares ile ikili görüşerek, “BM 77. Genel Kurulu marjında görüştüğümüz İspanya Dışişleri Bakanıyla NATO genişlemesini ve tahıl ihracı dahil Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluNew York
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