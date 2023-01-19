Blinken'dan, Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası "koordinasyonu sürdürme" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürülmesi mesajı verdi.