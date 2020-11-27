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Brezilya koronavirüs aşısı yaptırmayacak

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı planlamadığını belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2020 Cuma 09:03
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Brezilya koronavirüs aşısı yaptırmayacak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını ve aşı yaptırmanın ülkede zorunlu hale getirilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtirtti. “Aşı olmayacağım, bu benim hakkım” ifadelerini kullanan Bolsonaro, maske takmanın virüsün bulaşmasını önlemede etkili olduğuna dair çok az kanıt olduğunu da iddia ederek şüphelerini dile getirdi. 

ABD’den sonra dünyada en yüksek koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ikinci ülke olan Brezilya’da, pandemi başladığı günden bu yana 171 bin 497 kişi hayatını kaybederken, 6 milyon 204 bin 570 kişide virüs tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsPandemiAşıCovid19
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