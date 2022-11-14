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Çavuşoğlu: Teröristler ve onları destekleyenler hesap verecek

14 Kasım 2022 Pazartesi 15:30
Çavuşoğlu: Teröristler ve onları destekleyenler hesap verecek

ENDONEZYA  - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Liderler Zirvesi öncesi Endonezya ve Türkiye arasında bir dizi anlaşmanın imza törenine katıldı. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto’ya taziye mesajı için teşekkür ederek, “Failler, teröristler ve teröristlerin arkasında olanlar hesap verecek” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi Endonezya ve Türkiye arasında, çevre, savunma sanayi gibi birçok konuya ilişkin iş birliği anlaşmasının imzalandığı törene katıldı. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, “Bakan Subianto, taziye sözleri ve Endonezya hükümeti ve halkının bizimle olan dayanışması için çok teşekkür ederim. Emin olun failler, teröristler ve teröristlerin arkasında olanlar hesap verecek. Ülkemizde ve komşu bölgelerdeki teröristleri yok etmeye devam edeceğiz” dedi.

“TARİHİ BİR ANA TANIK OLACAĞIZ”

Törenin ardından anlaşmaların imzalanmasıyla tarihi bir ana tanıklık edileceğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu törenin ardından ilişkilerimizde tarihi bir ana tanık olacağız. Cumhurbaşkanlarımız Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Konseyini kuracaklar. Farklı kardeş ülkeler ve müttefiklerle bu mekanizmaya sahibiz. Çok verimli olduğunu söyleyebilirim, ilişkilerimize de çok şey katıyor. Gerçekten de ilişkilerimizde gerçekten önemli ilerlemeler kaydettik. Son yıllarda her iki taraftan bakanlarımızın ve meslektaşlarımızın çabaları sayesinde. Bugün burada birazdan imzalayacağımız anlaşmalar ile savunma sanayi, araştırma, ormancılık, çevre, kalkınma gibi birçok alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Özel sektörümüz de burada Endonezya'da gerçekleştirecekleri elektrikli otobüsler, Trans-Sumatera yolu gibi önemli projelere imza atacak. Açıkçası, G20 Zirvesi için buradayız, önemli küresel zorluklara, krize ve Ukrayna'daki savaşa rağmen Endonezya çok başarılı bir başkanlık yaptı. Türkiye olarak Endonezya'nın G20 başkanlığının önceliklerini ve faaliyetlerini destekliyoruz. Endonezyalı kardeşlerimizi çok başarılı bir başkanlık için tebrik ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluG20 Liderler Zirvesi
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