Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
554.31
DOLAR
9.6155
STERLİN
13.2482
EURO
11.2367
Sözleşmeli Tekniker ve Büro Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Tekniker ve Büro...
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli...
İstanbul'da 164 adet kamu konutu satılacak
İstanbul'da 164 adet kamu...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 

CENTCOM: Üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü John Rigsbee, ABD’nin, Suriye’nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlendiği hava saldırısında üst düzey El Kaide lideri Abdul Hamid al-Matar öldürüldüğünü duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 11:40
0 Okunma
CENTCOM: Üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü John Rigsbee tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında üst düzey El Kaide lideri Abdul Hamid al-Matar öldürüldü. MQ-9 tipi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz yok. El Kaide, Amerika ve müttefiklerimiz için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir bölge olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, üst düzey liderin öldürülmesiyle El Kaide’nin küresel saldırılar planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozulacağı belirtilirken, “ABD, ABD anavatanına zarar vermeyi amaçlayan El Kaide ve diğer terör örgütlerinin üyelerini hedef almaya devam edecek” denildi.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
CENTCOMJohn RigsbeeABDEl KaideAbdul Hamid AlMatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık"
"İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da
Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore’de
Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore’de
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans