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CIA de Prens Selman'ı işaret etti

Amerikan istihbaratı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak rapor hazırladığı iddia edildi. Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onay verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Şubat 2021 Cuma 10:08
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CIA de Prens Selman'ı işaret etti

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporunun açıklanması için gözler ABD'ye çevrildi. ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde kamuoyuna açıklanmayan CIA'in Cemal Kaşıkçı raporunun saatler içinde paylaşılması bekleniyor. ABD Başkan Joe Biden gece yarısı Suudi Kralı Selman'ı aradığı ifade edilirken, Amerikan medyası raporun doğrudan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı hedef aldığını aktardı. 

"CİNAYETE PRENS SELMAN ONAY VERDİ"

Amerikan medyasının CIA'in hazırladığı rapora dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer aldığını iddia etti. Amerikan medyasında yer alan başka bir haberde ise, bir Suudi bakanın imzasıyla “çok gizli” ibaresiyle Washington bölge mahkemesine sunulan yeni belgelere dayandırıldı. Söz konusu belgelerin ilgili mahkemeye, Kanada’ya sığınan eski Suudi İstihbarat Subayı Saad Aljabri’nin Veliaht Prens Bin Selman aleyhinde Ağustos 2020’de açtığı dava sonucu sunulduğuna işaret edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanCemal KaşıkçıCinayetABD
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