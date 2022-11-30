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Çin, Kovid-19’un neden olduğu rahatsızlıkları azaltma sözü verdi

30 Kasım 2022 Çarşamba 16:35
Çin, Kovid-19’un neden olduğu rahatsızlıkları azaltma sözü verdi

ÇİN - Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) sözcüsü Mi Feng, dün yapılan basın açıklamasında yetkililerin Kovid-19 salgınının insanlara verdiği rahatsızlığı azaltmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Ülkede ayrıca aşırı salgın kısıtlamalarını önlemek için özel ekipler kuruldu.

Çin Devlet Ajansı Xinhua’nın haberine göre, Sözcü Mi Feng tüm bölgelerin salgını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade ederek aşırı kontrol önlemlerinin sürekli olarak düzeltilmesi gerektiğini ve kişilerin makul taleplerine zamanında yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti.

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE VAKA ARTIŞI

Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi'nin üst düzey yetkilisi Cheng Youquan, basın toplantısında Kovid-19 salgınlarının artık ülkenin büyük bir bölümünü etkileyerek hızla geliştiğini söyledi. Cheng “Bazı bölgeler önemli ölçüde yeniden vaka artış riskleriyle karşı karşıya kalırken, diğerleri son üç yılın en karmaşık ve ciddi durumlarıyla karşı karşıya” dedi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cheng, yerel makamların ‘aşırı salgın kontrol önlemlerini’ engellemek için özel ekipler kurduğunu ve Devlet Konseyi'nin Kovid-19 ile mücadele için önleme ve kontrol mekanizmasının halk tarafından verilen dilekçeleri aktif olarak işleme koyduğunu ve sorunları çözmek için ilgili departmanları zorladığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinKovid19un Neden Olduğu Rahatsızlıklar
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