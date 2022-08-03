Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.647,59
ALTIN
1.020,03
DOLAR
17,95
STERLİN
21,87
EURO
18,28
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim...
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi...
İSKİ 223 Sözleşmeli Personel alacak
İSKİ 223 Sözleşmeli Personel...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Çin’den Tayvan açıklaması: Kendi yıkımını hızlandıracak

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve diğer yetkilileri uyardı. Ofisten yapılan açıklamada, Ing-wen’in Tayvan’ın ‘kendi yıkımını hızlandırdığı’ belirtildi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:43
Çin’den Tayvan açıklaması: Kendi yıkımını hızlandıracak

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi’nden yapılan açıklamada, Tayvan’ın bağımsızlığının ve ayrılıkçıların asla başarılı olamayacağı ifadelerine yer verilerek, “Tsai Ing-wen ve yetkilileri, ‘bağımsızlık’ provokasyonu yapmak için dış güçlerle işbirliği yapmaları konusunda uyarıyoruz. Bu yalnızca kendi yıkımını hızlandıracak ve Tayvan'ı felaketin uçurumuna itecektir. Tarih, ‘Tayvan'ın bağımsızlığı’ için ayrılıkçılığın asla başarılı olmayacağını, ülkenin ve milletin çıkarlarına ihanet etmenin tam bir başarısızlık olacağını kanıtladı. Kanıtlamaya da devam edecek. Hiç kimse veya hiçbir güç, Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü kararlılığını, kararlı iradesini ve güçlü yeteneğini küçümsememelidir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinTayvanABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAZAN KÜRESEL GENÇLIK ZIRVESI, GENÇLER İÇIN BULUŞUYOR
KAZAN KÜRESEL GENÇLIK ZIRVESI, GENÇLER İÇIN BULUŞUYOR
Zelenski: Rusya’nın ihracatımızı bozmayacağı yanılsamasına kapılamayız
Zelenski: Rusya’nın ihracatımızı bozmayacağı yanılsamasına kapılamayız
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans