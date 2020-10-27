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Doğu Kudüs'teki Ortodoks Başpiskoposu'ndan Müslümanlara yönelik hakaretlere tepki

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Başpiskoposu Atallah Hanna, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılmasına tepki gösterdi. Hanna, “Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretler etmektir. Hakaretler, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2020 Salı 12:32
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Doğu Kudüs'teki Ortodoks Başpiskoposu'ndan Müslümanlara yönelik hakaretlere tepki

İSRAİL - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle şiddetlenen Müslümanlara yönelik baskılar artmaya başladı. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılmasına tepki bu kez Ortodoks camiasından geldi. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Başpiskoposu Atallah Hanna, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılmasına tepki gösterdi. Atallah, Müslümanlara yönelik hakaretleri teşvik eden Macron’u da kastederek “Kışkırtıcı ve nefret söylemini kaynağı ne olursa olsun ve kim teşvik ederse etsin reddediyoruz” dedi.

“HAKARETLERİ BÜTÜNÜYLE KINIYORUZ”

Hanna, “Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretler etmektir. Hakaretler, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur” dedi.

“NEFRET SÖYLEMİNİ KİM TEŞVİK EDERSE ETSİN REDDEDİYORUZ”

Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Hanna, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretleri reddettiğimiz gibi, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur. Bütün insanlar, Allah'ın yarattığı tek bir insan ailesine aittir. Ve Allah, yarattığında insan ve insan ayrımı yapmamıştır. Bu nedenle, Kudüs şehri civarından başlattığımız çağrımız, dünyamızdaki tüm dinlere mensup herkese yöneltiyoruz. Sevgi, hoşgörü, çerçevesinde insanlığın kardeşlik ilkesinde yaşaması için çalışmak zorundayız. Kışkırtıcı ve nefret söylemini kaynağı ne olursa olsun ve kim teşvik ederse etsin reddediyoruz. Nefret söylemi, manevi, insani ve vatansever değerlerimizle çelişen bir söylemdir. Bu Doğu ve özellikle Filistin'deki Hıristiyanlar ve Müslümanlar, dostluk ve insan kardeşliği kültürünü kutsayarak her türlü iğrenç ve nefret söylemleriyle yüzleşmeli ve harekete geçmeliyiz." Her zamankinden daha fazla birlik içinde olmalıyız. Bizi parçalamayı, saflara ayırmayı birbirimizi bölmeye ve kışkırtmayı amaçlayan tüm komploları engellemek için çalışmalıyız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KudüsMüslümanlara Yönelik Hakaretlere TepkiOrtodoks Başpiskoposu
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