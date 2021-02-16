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DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 14:10
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DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı

İSVİÇRE - DSÖ’den yapılan açıklamada, AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 2 verisyonuna acil kullanım onayı verildiğini duyuruldu. Aşıların, Güney Kore’deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan’daki Serum Enstitüsü tarafından üretileceği ifade edildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada, “Şu an DSÖ tarafından acil kullanım için listelenmiş 3 Covid-19 aşısına sahibiz ve hızlı dağıtım için tüm parçalar yerinde ancak yine de üretimi artırmamız gerekiyor” dedi.

DSÖ daha önce Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını acil kullanım için listelemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AstraZenecanın Aşısına Acil Kullanım OnayıDSÖ
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