DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı

İSVİÇRE - DSÖ’den yapılan açıklamada, AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 2 verisyonuna acil kullanım onayı verildiğini duyuruldu. Aşıların, Güney Kore’deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan’daki Serum Enstitüsü tarafından üretileceği ifade edildi.



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada, “Şu an DSÖ tarafından acil kullanım için listelenmiş 3 Covid-19 aşısına sahibiz ve hızlı dağıtım için tüm parçalar yerinde ancak yine de üretimi artırmamız gerekiyor” dedi.



DSÖ daha önce Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını acil kullanım için listelemişti.