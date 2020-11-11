Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1249
ALTIN
490.919
DOLAR
8.1174
STERLİN
10.8497
EURO
9.5805
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
SMA'lı Öykü'nün tedavi olabilmesi için son 1 hafta kaldı
SMA'lı Öykü'nün tedavi olabilmesi için...
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’ olabilir”
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’...
Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu getiremedi
Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu...

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 280 bin 549, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 51 milyon 861 bin 437’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 428 bin 38’e ulaştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Kasım 2020 Çarşamba 11:49
0 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 568 bin 714 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 245 bin 943’e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 701 bin 283 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 842’ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa’da toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659!a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 207 olarak rapor edildi. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 443 bin 997!ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 39 bin 756’ya yükseldiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden : Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ‘utanç verici’
Biden : Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ‘utanç verici’
ABD seçimlerinde yeni gelişme!
ABD seçimlerinde yeni gelişme!
Azerbaycanlılar Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti
Azerbaycanlılar Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans