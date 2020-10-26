Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1191
ALTIN
486.566
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3925
EURO
9.4068
Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal etti
Son Dakika
Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal etti
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Son Dakika
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1
Son Dakika
Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1
Adıyaman'da feci kaza
Son Dakika
Adıyaman'da feci kaza

El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

Afgan güvenlik güçlerinin, ABD tarafından dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olarak listelenmesinden iki yıl sonra El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:29
0 Okunma
El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘En Çok Aranan Teröristler’ listesinde yer alan üst düzey El Kaide lideri Abu Muhsin al-Masri’nin Afgan güçlerince öldürüldüğü bildirildi.

NDS, El Kaide’nin ikinci komutanı olduğuna inanılan Al-Masri’nin Afganistan’ın Gazni şehrinde gerçekleştirilen özel bir operasyonla öldürüldüğünü ifade etti. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller’ın da yaptığı açıklamada, Al-Masri’nin ölümünü doğruladığı belirtildi.

Al-Masri’nin, ABD’de yabancı bir terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak suçlamaları bulunduğu ifade edildi. Al-Masri’nin öldürülmesine yönelik FBI’dan herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Afganistan’da 200’den az El Kaide üyesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanABDEl KaideAbu Muhsin AlMasri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal etti
Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal etti
ABD’li adam iki kez büyük ikramiyeyi kazandı
ABD’li adam iki kez büyük ikramiyeyi kazandı
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans