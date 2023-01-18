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Endonezya'da 6 ve 7 büyüklüğünde iki deprem

Endonezya'nın doğusunda 6 ve 7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 10:17
Endonezya'da 6 ve 7 büyüklüğünde iki deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Gorontalo şehrinin 61 kilometre güneydoğusu olan depremin, yerin 152,5 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Halmahera Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Jeolojik Araştırma MerkeziEndonezyaDeprem
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