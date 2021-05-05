Endonezya’da kovid-19 testlerinin 'yıkanıp' tekrar kullanıldığı ortaya çıktı

ENDONEZYA - Endonezya'nın Medan kentindeki Kualanamu Uluslararası Havaalanı’nda bir tıbbi ürün firmasının koronavirüs testleri için kullanılan sürüntü çubukları yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı. Endonezya polisi yaptığı açıklamada, testlerin 9 bin yolcuda yeniden kullanıldığının tahmin edildiği belirtildi. Ülkede yolcuların havayoluyla seyahat edebilmeleri için sürüntü testi şart koşuluyor. Polis olayla ilgili Kimia Farma şirketi yöneticisi ve 4 çalışanın gözaltına alındığını duyurdu. Testleri sağlayan 'Kimia Farma' adlı şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak geniş çaplı uluslararası boyutta davalarla karşılaşacağı tahmin ediliyor.



POLİS BASKINIYLA ORTAYA ÇIKTI

Yerel medya haberinde, yolcuların yanlış pozitif test sonuçları aldıklarına dair şikayetleri üzerine, polisin harekete geçtiği ve polis ekiplerinin yolcu kılığına girerek operasyon düzenlediklerini aktardı. Şüphelilerin hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmekten suçlanıyor. Yetkililer, 23 görgü tanığın ifadesinin alındığını belirterek, şirketin dolandırıcılıktan elde ettiği karın yaklaşık 1.8 milyar rupi (203 milyon TL) olduğu ifade edildi.