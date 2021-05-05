Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1417
ALTIN
477.952
DOLAR
8.3520
STERLİN
11.6284
EURO
10.0361
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim...
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru Alacak 
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru...
Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 41...
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...

Endonezya’da kovid-19 testlerinin 'yıkanıp' tekrar kullanıldığı ortaya çıktı

Endonezya’daki Kualanamu Uluslararası Havaalanı’nda Kovid-19 testlerinin ‘yıkanarak’ farklı kişilerde yeniden kullanıldığı ortaya çıktı.Tıbbi ürün firması, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:55
0 Okunma
Endonezya’da kovid-19 testlerinin 'yıkanıp' tekrar kullanıldığı ortaya çıktı

ENDONEZYA - Endonezya'nın Medan kentindeki Kualanamu Uluslararası Havaalanı’nda bir tıbbi ürün firmasının koronavirüs testleri için kullanılan sürüntü çubukları yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı. Endonezya polisi yaptığı açıklamada, testlerin 9 bin yolcuda yeniden kullanıldığının tahmin edildiği belirtildi. Ülkede yolcuların havayoluyla seyahat edebilmeleri için sürüntü testi şart koşuluyor. Polis olayla ilgili Kimia Farma şirketi yöneticisi ve 4 çalışanın gözaltına alındığını duyurdu. Testleri sağlayan 'Kimia Farma' adlı şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak geniş çaplı uluslararası boyutta davalarla karşılaşacağı tahmin ediliyor.
 

POLİS BASKINIYLA ORTAYA ÇIKTI

Yerel medya haberinde, yolcuların yanlış pozitif test sonuçları aldıklarına dair şikayetleri üzerine, polisin harekete geçtiği ve polis ekiplerinin yolcu kılığına girerek operasyon düzenlediklerini aktardı. Şüphelilerin hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmekten suçlanıyor. Yetkililer, 23 görgü tanığın ifadesinin alındığını belirterek, şirketin dolandırıcılıktan elde ettiği karın yaklaşık 1.8 milyar rupi (203 milyon TL) olduğu ifade edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaKovid19 TestleriTekrar Kullanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs'ta yine "Rum kimliği" tartışması: Bir yöntemi varsa iade edeceğim
Kıbrıs'ta yine "Rum kimliği" tartışması: Bir yöntemi varsa iade edeceğim
Kanada’da AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi hayatını kaybetti
Kanada’da AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi hayatını kaybetti
Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı sızdı: O diktatör ve zorba
Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı sızdı: O diktatör ve zorba
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans