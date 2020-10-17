Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1193
ALTIN
484.321
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2473
EURO
9.2279
Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den tepki
Son Dakika
Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den tepki
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan...
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET

ERMENİSTAN SİVİLLERİ UYKULARINDA VURDU!

Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken saldırıya maruz kaldı.Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:14
0 Okunma
ERMENİSTAN SİVİLLERİ UYKULARINDA VURDU!

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu.



Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'den fazla evin yıkıldığını duyurdu.

BALİSTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.
 


ENKAZ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekiplerinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi.



Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, saldırıda enkaz altında kalan altın, manat banknotu gibi ziynet eşyaları ile çocuklara ait oyuncak ayı, bebekler, çok sayıda fotoğraf albümü etrafa yayıldı.  Yıkılan bir evin içerisinde demir kabın içerisinde ekmek dikkat çekerken, bölgeye gelen Olağan Üstü Haller Başkanı Kemalletin Heyderov, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.



DHA'ya konuşan  Heyderov, “ Burada çokça ev yıkılmış, çok üzücü bir durum. Buradaki bütün zarar devletimizce karşılanacaktır." diye konuştu. Öte yandan, sivillerin de arama kurtarma ekiplerine destek olurken, bölgede 4 arama kurtarma köpeği çalışmalara destek veriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaşSaldırıSivil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
Tatar: Doğu Akdeniz'de de doğal gaz bulunacaktır
Tatar: Doğu Akdeniz'de de doğal gaz bulunacaktır
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans