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Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Hanâ€™a suikast giriÅŸimi

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:25
Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Hanâ€™a suikast giriÅŸimi

PAKÄ°STAN -Â Pakistanâ€™Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Ä°mran Hanâ€™a suikast giriÅŸiminde bulunuldu. Pakistan Adalet Hareketiâ€™nden (PTI) Farrukh Habib, Hanâ€™Ä±n yaralÄ± olduÄŸunu duyurdu.

Olay, Pakistanâ€™Ä±n Pencap eyaletindeki Wazirabad kentinde meydana geldi. HenÃ¼z kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan saldÄ±rganÄ±n tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ± Ä°mran Hanâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± PTIâ€™dan Farrukh Habib, Hanâ€™Ä±n yaralÄ± olduÄŸunu duyurdu. Pakistanâ€™da yayÄ±n yapan Dawn gazetesi, saldÄ±rganÄ±n AK-47 tipi tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Hanâ€™Ä±n 3 ya da 4 kez bacaÄŸÄ±ndan vurulduÄŸunu bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± HanSuikast GiriÅŸimi
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