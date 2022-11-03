Eski Pakistan BaÅŸbakanÄ± Hanâ€™a suikast giriÅŸimi

PAKÄ°STAN -Â Pakistanâ€™Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Ä°mran Hanâ€™a suikast giriÅŸiminde bulunuldu. Pakistan Adalet Hareketiâ€™nden (PTI) Farrukh Habib, Hanâ€™Ä±n yaralÄ± olduÄŸunu duyurdu.



Olay, Pakistanâ€™Ä±n Pencap eyaletindeki Wazirabad kentinde meydana geldi. HenÃ¼z kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan saldÄ±rganÄ±n tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ± Ä°mran Hanâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± PTIâ€™dan Farrukh Habib, Hanâ€™Ä±n yaralÄ± olduÄŸunu duyurdu. Pakistanâ€™da yayÄ±n yapan Dawn gazetesi, saldÄ±rganÄ±n AK-47 tipi tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Hanâ€™Ä±n 3 ya da 4 kez bacaÄŸÄ±ndan vurulduÄŸunu bildirdi.