Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.329,55
ALTIN
913,46
DOLAR
14,73
STERLİN
19,34
EURO
16,17
Trabzon Üniversitesi TMY ve Engelli kadrolarına işçi alacak
Trabzon Üniversitesi TMY ve...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 19...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel alacak
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli...
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Evergreen’in karaya oturan ikinci gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2022 Salı 14:24
Evergreen’in karaya oturan ikinci gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı

ABD - Evergreen şirketinin Süveyş Kanalı’nda geçen yıl karaya oturarak kanalı tıkayan Ever Given gemisinden sonra, 13 Mart’ta ABD’de karaya oturan ikinci yük gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı açıklandı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Chesapeake Körfezi'nde karaya oturan dev konteynır gemisindeki konteynırların boşaltılarak geminin hafifletileceklerini ve sonra yüzdürmeye çalışacaklarını duyurdu.

Mısır’ın Süveyş Kanalı’nda geçen yıl karaya oturarak kanalı tıkayan dev konteynır gemisi Ever Given’den sonra Evergreen şirketinin Ever Forward adlı dev konteynır gemisi, 13 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Chesapeake Körfezi’nde karaya oturdu. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, dün açıklama yaparak aradan geçen sürede iki defa gemiyi kurtarma çalışmaları yapıldığını ancak başarılı sağlanamadığını belirtti.

KURTARMA OPERASYONU 2 HAFTA SÜRECEK

Sahil Güvenlik, yeni plan doğrultusunda Ever Forward’taki yaklaşık 5 bin konteynırı boşaltıp dev geminin hafifletilerek yüzdürülmeye çalışacağını ifade etti. Yeni kurtarma planına göre geminin yanlarına iki vinç kurulur kurulmaz konteynırlar boşaltılacak ve ardından, römorkör ile mavnalarla geminin yeniden yüzdürülmesi denecek. Operasyonun yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. 

Evergreen, 31 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında dev geminin neden karaya oturduğunun henüz bilinmediğini, gerekli soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EvergreenEver ForwardYeni Kurtarma Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darwin’in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra gizemli bir şekilde bulundu
Darwin’in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra gizemli bir şekilde bulundu
Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak
Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak
Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu
Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans