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Finlandiya İsveç olmadan NATO'ya katılım seçeneğini değerlendiriyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın İsveç olmadan NATO'ya katılmayı düşünmesi gerektiğini kaydetti.

24 Ocak 2023 Salı 14:24
Finlandiya İsveç olmadan NATO'ya katılım seçeneğini değerlendiriyor

VARŞOVA - Finlandiya haber ajansı YLE'nin haberine göre, Haavisto, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakılması ve terör örgütü PKK/YPG'nin provokasyonları üzerine NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile imzalanan Üçlü Muhtıra'nın bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair yerel basına açıklama yaptı.

Haavisto, NATO'ya katılım sürecinde Finlandiya'nın İsveç ile aynı hızda ilerlemesi gerekip gerekmediği sorusuna, "Helsinki gerekirse bu stratejiyi yeniden düşünmeli. Elbette her iki ülkenin güvenliği açısından bakıldığında, bu kesinlikle bir numaralı seçenek." ifadelerini kullandı.

Bakan Haavisto, öte yandan, durumu yeniden değerlendirmeye hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin İsveç'te yaşananlar konusunda "şokta ve kızgın" olduğunu, bunun da Türkiye ile müzakereyi zorlaştırdığını belirten Haavisto, "Bu protestocular, Finlandiya ve İsveç'in güvenliğiyle oynuyor. Amaçları Türkiye'yi kışkırtmak ve kamuoyu söylemini etkilemek." değerlendirmesini yaptı.

Haavisto, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin ilkbaharda olası bir üçlü toplantı hakkında görüşmeler yaptığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaNATOüyelik
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