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Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı

Hindistan’da bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2021 Salı 14:38
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Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı

HİNDİSTANKoronavirüsün merkez üssü olan Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Koronavirüse yakalanan aslanlarda öksürük,iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Kovid-19 testi uygulandı. Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı. Hayvanat bahçesi Yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanların Kovid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HindistanAslanKoronavirüs
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