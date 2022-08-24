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ICYF Başkanı Ayhan, Devlet Liyakat Nişanına Layık Görüldü

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Filistin’deki çalışmaları dolayısıyla devlet liyakat nişanına layık görüldü. Ayhan’a devlet nişanı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından bizzat takdim edildi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:05
ICYF Başkanı Ayhan, Devlet Liyakat Nişanına Layık Görüldü

İSTANBUL- Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 53. yıldönümünde Filistin’de bir dizi ziyarette bulunan ICYF Başkanı Taha Ayhan, “Mescid-i Aksa, tüm dinler için bir sembol ve değerdir. Tüm uluslararası normları ve insani değerleri ihlal eden bu saldırı, tüm insanlık tarihinde kara bir lekedir” dedi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Filistin davasına verdiği kalıcı destek nedeniyle devlet liyakat nişanına layık görüldü. Filistin Başbakanlık Külliyesi’nde düzenlenen törende devlet liyakat nişanı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından takdim edildi. Devlet Başkanı Abbas, ICYF Başkanı Ayhan’ın Filistinli gençlerin davasına katkılarından dolayı bir teşekkür ve takdirin göstergesi olarak devlet liyakat nişanını sunduklarını söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de çabalarından dolayı ICYF Başkanı Ayhan’a teşekkürlerini ileterek Filistin’e desteğinin devam etmesini istedi. Görüşmede, Başkan Ayhan, ICYF’in Filistin ve bölgedeki diğer ülkelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Filistin ziyareti sırasında ICYF Başkanı Taha Ayhan, Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı Korgeneral Cibril Rajoub ile de bir araya gelerek iki kurum arasındaki işbirliğini daha üst seviyelere taşımanın yollarını müzakere etti.  Rajoub, “Filistin gençliğine olan bağlılığı ve bu zor zamanda Filistin’e böylesine önemli bir ziyarette bulunduğu için Sayın Ayhan’a teşekkürlerimi sunarım. El Aksa Camii’nin yakılmasının yıldönümünde bu ziyaret çok önemli” dedi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, El Halil şehrini ziyareti sırasında Vali Cibrin Albakri ve Nablus Belediye Başkanı Sami Alhajjawi ile de birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Ayhan daha sonra, Kudüs Başkansolosluğu Muavin Konsolos Semra Demirer ile de görüşerek ICYF’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ELİF HAYVALI

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ICYFDevlet Liyakat NişanıICYF Başkanı Taha AyhanFilistinMescidi Aksanın Yakılmasının 53. YıldönümüElif Hayvalı
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