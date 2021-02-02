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İran yerli uydu taşıyıcısı "Zülcenah"ı test etti

Tahran yönetimi, Zülcenah adını verdiği ve katı ile sıvı yakıtla çalışabilen motora sahip yeni uydu taşıyıcısını test etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2021 Salı 13:41
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İran yerli uydu taşıyıcısı "Zülcenah"ı test etti

İRAN - İran, Zülcenah adını verdiği ve katı ile sıvı yakıtla çalışabilen motora sahip yeni uydu taşıyıcısını test etti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni, test edilen uydu taşıyıcısının yörüngede 500 kilometreye kadar çıkabildiğini ve 220 kilogramlık uydu taşıyabildiğini ifade etti. Hüseyni, Zülcenah adı verilen yerli uydu taşıyıcısının ülkenin katı ve sıvı yakıtla çalışan en güçlü motoruna sahip olduğunu ve mevcut uydularla rekabet edebildiğini belirtti. İran Savunma Bakanlığı yetkilisi, Zülcenah uydu taşıyıcısında daha önce test edilen Simurg'da olduğu gibi sabit üsse ihtiyaç olmadığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZülcenahİranYerli Uydu Taşıyıcı
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