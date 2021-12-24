Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,837.14
ALTIN
686.13
DOLAR
11.84
STERLİN
16.02
EURO
13.49
Karabük Belediyesi 8 adet özel halk otobüs hattını kiraya verecek
Karabük Belediyesi 8 adet...
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel...

"Kiev’in NATO’ya çekilmesi çatışmaya neden olabilir"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2021 Cuma 14:51
0 Okunma
"Kiev’in NATO’ya çekilmesi çatışmaya neden olabilir"

RUSYA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın NATO tarafına çekilmesinin tüm taraflar için ‘askeri risk’ oluşturduğunu ve bu riskin Avrupa’da büyük çaplı bir çatışmaya kadar gidebileceğini ifade etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Her şeyden önce Amerikalı meslektaşların Ukrayna’ya ‘koruyuculuk’ yapma biçimlerinin neden olduğu gerginliğin azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Kiev’i NATO’ya çekme süreci, Rusya’nın güvenliğine karşı kabul edilemez tehditler yaratmaktadır. Avrupa’da büyük bir çatışmaya kadar gidebilecek, tüm taraflar için ciddi askeri riskleri doğurmaktadır” dedi.

STOLTENBERG, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İLE KONUŞTU

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace ile Rusya’nın askeri faaliyetlerine ilişkin konuştum. Güvenliğimiz üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz ve diyaloğa açık kalarak tüm NATO Müttefiklerinin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KievNATORusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de 200’den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi
ABD’de 200’den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi
"Türkiye-Karadağ ilişkileri en iyi dönemi yaşamaktadır"
"Türkiye-Karadağ ilişkileri en iyi dönemi yaşamaktadır"
Imperial College: Omicron’un hastaneye yatırma oranı Delta’ya göre düşük
Imperial College: Omicron’un hastaneye yatırma oranı Delta’ya göre düşük
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans