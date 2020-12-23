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KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Aralık 2020 Çarşamba 08:52
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KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner’in yarın beraberindeki heyetle Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağı kaydedildi. KKTC Başbakanı Saner’e Ankara ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek. KKTC Başbakan Saner ve beraberindeki bakanların, TSİ 04.30’da Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a gidecek. Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın sabah İstanbul’dan Ankara’ya geçecek ve öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCTürkiyeZiyaretHükümetErsan Saner
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