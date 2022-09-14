Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.400,16
ALTIN
1.000,23
DOLAR
18,26
STERLİN
21,12
EURO
18,27
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Flaş Haber
Muğla’da orman yangını
Kapat

Leyen: Siz ailemizin bir parçasısınız

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:12
Leyen: Siz ailemizin bir parçasısınız

BELÇİKA - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Balkan ülkeleri, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’a seslendi. Leyen, bu ülkelerin halklarına, “Siz ailemizin bir parçasısınız” dedi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda enerji krizine ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Leyen, “Ukrayna'yı potansiyelinden en iyi şekilde yararlanması için güçlendireceğiz. Milyonlarca Avrupalı, enerji faturalarını ödemek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bazı şirketler düşük maliyetle elektrik üretiyor ve büyük marjlar elde ediyor. Gelirleri için 140 milyar eurodan fazla bir artış sağlayacak bir üst sınır öneriyoruz. Elektrik piyasamızda derin bir reform yapacağız. Batı Balkanlar, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan halkının şunu bilmesini istiyorum; siz bizim ailemizin bir parçasısınız, geleceğiniz birliğimizdedir ve birliğimiz sizsiz tam değildir” dedi.

ÜÇ ÜLKENİN ÜYELİK DURUMU

Haziran 2022'de Avrupa Komisyonu, Gürcistan'ın AB'ye üye olma uygunluğunu belirledi, ancak belirli koşullar yerine getirilene kadar Gürcistan'a resmi aday statüsü vermeyi erteledi. 23 Haziran 2022'deki Avrupa Konseyi sırasında AB liderleri, Moldova'ya AB aday statüsü verdi. 23 Haziran 2022'de Avrupa Konseyi Ukrayna'ya AB'ye katılım için aday statüsü verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der LeyenAvrupa Parlamentosu Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aliyev, Macron’la telefonda görüştü
Aliyev, Macron’la telefonda görüştü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans