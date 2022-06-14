Luhansk’taki sivillerin ateş altındaki tehlikeli tahliyesi kameraya yansıdı

UKRAYNA - Ukraynalı yetkililer Donbass’taki çatışmaların giderek şiddetleneceğini belirtirken ağır bombardımana ve çatışmaya 110 gündür maruz kalan sivillerin tahliyesine devam edildi. Luhansk Valisi Serhiy Haidai, güvenlik güçlerinin ateş altındaki uzun ve tehlikeli tahliye sürecinden görüntüler paylaştı.



Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Lysychansk ve çevre yerleşim bölgelerinden sivillerin küçük gruplar halinde nasıl tahliye edildiğini yansıtan görüntüler paylaştı. Bugüne kadar yaklaşık 70 sivilin tahliye edildiğini belirten Haidai, bombardıman ve çatışma altındaki uzun ve tehlikeli süreç hakkında bilgi verdi.



BOMBARDIMAN ALTINDA UZUN VE TEHLİKELİ TAHLİYE



Polisin, Acil Durum Ekiplerinin veya gönüllülerin yoğun çatışma altında tahliye isteyen sivillerin yanına gittiği, sivillerin sığınaklardan çıkartılıp yine ateş altında bekleyen araca koştukları, bomba denk gelmezse saatlerce yol gidildiği ve insani bir koridor bulunursa buradan az çok güvenli bir alana kavuştukları ifade edildi. Haidai, Ruysa’nın işgalinin başladığı günden itibaren 110 gün boyunca ağır çatışmaların yaşandığı Donbass bölgesindeki durumu “Luhansk bölgesinde olanlar gerçek bir cehennem” olarak nitelendirdi.



Vali Haidai, bölgedeki sivillerin durumu hakkında “Bombardıman o kadar güçlü ki insanlar artık sığınaklarda duramıyor, psikolojik durumları sınırda” ifadelerini kullandı. Haidai, bir yaşamın bile kurtarılması mümkün olduğu sürece devam edeceklerini vurguladı.