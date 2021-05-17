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Mısır, Filistinli yaralılar için Refah Sınır Kapısı’nı açtı

Mısır, Kuzey Sina’daki Refah Sınır Kapısı’nı İsrail saldırılarında yaralanan sivilleri taşımak için Filistin halkına kapıları açtı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:25
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Mısır, Filistinli yaralılar için Refah Sınır Kapısı’nı açtı

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani krizin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişine müsaade ederek, Filistinlilere kapıları açtı. Sınır kapısından, 263 kişiyi taşıyan 3 otobüsün geçtiği ifade edildi. Kahire yönetimi, İsrail bombardımanında yaralanan ve acil ameliyata alınması gereken kişiler için 16 ambulansı sınır kapısına gönderdi. Yerel medya, Gazze'deki yaralıların Mısır hastanelerinde tedavi edilmesi için alındığını aktardı. Refah Sınır Kapısı’nda Mısırlı doktordan oluşan heyetin, hazır bulunduğu ifade edildi.


CAN KAYBI 192’YE YÜKSELDİ


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarının başından bu yana 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişinin hayatını kaybettiğini, 1235 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MısırFilistinRefah Sınır Kapısı
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