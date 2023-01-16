Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.125,54
ALTIN
1.156,85
DOLAR
18,79
STERLİN
22,93
EURO
20,35
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 Sözleşmeli Personel alacak
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5...

Nepal'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

Nepal'in Pokhara bölgesinde dün düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu.

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:21
Nepal'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

ANKARA - Arama kurtarma ekipleri, olay yerinde Yeti Havayolları'na ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının karakutusuna ve kokpit ses kayıtlarına ulaştı.

Yetkililer, karakutunun, Nepal ordusuna verildiğini, ardından başkent Katmandu'daki soruşturma ekibine teslim edileceğini belirtti.

68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 68 kişiden 35'inin kimlikleri tespit edildi.

Kazada kaybolan 4 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"Ülkede son 30 yılın en ölümcül kazası" olarak kayda geçen bu olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Uçuş Güvenliği Vakfının verilerine göre, Nepal'de 1946'dan bu yana 42 ölümcül uçak kazası meydana geldi.

"Ulusal yas" ilan edildi

Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı dün, Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüştü.

Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer almıştı.

Kaski bölgesi idari yetkililerinden Tek Bahadur K.C, Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta 68 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtmişti.

Cesetlerin enkazdan çıkarılması için olay yerinde çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirilmişti.

Çevrim içi hava trafiği takip sitesi "Flightradar24.com" verilerine göre, kaza yapan 15 yıllık "ATR 72" tipi uçak "güvenilmez verilere sahip bir sinyal aktarıcı" ile donatılmıştı.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komite kurulmasına karar verirken, ülke genelinde bugün için "ulusal yas" ilan etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NepalKarakutuYolcu Uçağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlham Aliyev: Azerbaycan'ın şimdiki hedefi yenilenebilir enerji
İlham Aliyev: Azerbaycan'ın şimdiki hedefi yenilenebilir enerji
İngiltere'de sağlık sisteminin tüm çarkları büyük baskı altında
İngiltere'de sağlık sisteminin tüm çarkları büyük baskı altında
Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 30'a yükseldi
Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 30'a yükseldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans