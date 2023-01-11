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Pentagon, Ukrayna askerlerine ABD'de Patriot eğitimi verecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna askerlerine, gelecek hafta Oklahoma'daki Fort Sill Üssü'nde, Patriot eğitimleri vermeye başlayacaklarını açıkladı.

11 Ocak 2023 Çarşamba 10:30
Pentagon, Ukrayna askerlerine ABD'de Patriot eğitimi verecek

WASHINGTON - Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ryder, "Ukrayna kuvvetlerinin Patriot hava savunma sistemi eğitiminin, önümüzdeki hafta Fort Sill'de başlayacağını teyit edebilirim." dedi.

Ryder, 90 ile 100 arasında Ukrayna askerinin eğitime katılacağını ve eğitimin Patriot savunma sisteminin çalıştırılmasına, bakımına ve idamesine odaklanacağını söyledi.

Eğitimlerin birkaç ay içinde tamamlanacağını belirten Ryder, "Patriot, savaş sahasına çıktığında, Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine katkıda bulunacak ve Ukrayna halkı için, Rusya'nın devam eden hava saldırılarına karşı kendilerini savunmaları için başka bir yetenek olacaktır." diye konuştu.

ABD yönetimi, 21 Aralık'ta, Ukrayna'ya bir adet Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PentagonUkrayna AskerleriPatriot Eğitimi
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