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Peru, Meksikalı Büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:29
Peru, Meksikalı Büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

PERU - Peru Dışişleri Bakanı Ana Cecilia Gervasi, Meksika’nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy’u istenmeye kişi ilan etti ve ülkeden ayrılması için 72 saat zaman verdi. Gerekçe olarak Meksika Devlet Başkanı Obrador’un, Peru’nun devrik Devlet Başkanı Castillo’ya destek veren konuşmaları gösterildi.

Eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, parlamentoyu feshetmeye çalışmış ancak parlamento oy kullanarak Castillo’yu görevden almıştı. Castillo ve ailesi Meksika’nın Lima Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunmuş ardından Castillo gözaltına alınmıştı. Öte yandan Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, Castillo’ya destek veren konuşmalar yapmış Peru’nun içişlerine müdahale etmeyeceklerini açıklamıştı.

PERSONA NON GRATA

Peru Dışişleri Bakanı Gervasi açıklama yaparak “Peru Hükümeti, Meksika'nın Peru'daki büyükelçisi Sayın Pablo Monroy Conesa'yı, Peru'daki siyasi duruma ilişkin ülkesinin en üst makamlarının mükerrer ifadeleri nedeniyle istenmeyen kişi (persona non grata) ilan etmiştir” açıklamasını yaptı. Bakan Gervasi, Meksika’nın en üst yönetiminin açıklamalarını Peru’nun içişlerine karışmak olduğunu belirterek Meksika Büyükelçisi Monroy’un ülkeden ayrılmak için 72 saati olduğunu duyurdu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyla ilgili açıklama yaparak Peru’nun kararını 'asılsız ve kınanması gereken bir karar' olarak nitelendirdi ve “Meksika pozisyonunu değiştirmeyecek” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PeruMeksikalı BüyükelçiIstenmeyen Kişi
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