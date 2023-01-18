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Polis Lützerath'taki madene karşı çıkan çevrecilere sert müdahalede bulundu

AA için çalışan serbest foto muhabiri Kadir İlboğa polisin müdahalesi sırasında hafif yaralandı. Çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg, çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alındı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 10:19
Polis Lützerath'taki madene karşı çıkan çevrecilere sert müdahalede bulundu

Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, bugünkü eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Polis, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu eylemcilere, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Alman polisi daha sonra eylemcileri çembere alarak kimlik kontrolü yaptı ve yaklaşık bir saat bölgede bekletti.

Kıyafetleri çamur içinde kalan Thunberg, polis çemberinde diğer aktivistlerle yemek yerken görüldü.

Maden sahasına doğru yürürken polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan Thunberg ve çevrecilerden oluşan grup, kimlik kontrolünün ardından polis tarafından otobüse bindirilerek bölgeden götürüldü.

Polisin gözaltına aldığı Thunberg ve çevreci aktivistlerin ne zaman salıverileceği ise henüz bilinmiyor.

Aachen polisi, grubun kimlik tespiti için gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Polis gelişmeleri izleyen gazetecilere de müdahale etti.

Atlı polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinden olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da etkilendi.

Anadolu Ajansı (AA) için çalışan serbest foto muhabiri Kadir İlboğa polisin müdahalesi sırasında hafif yaralandı.

Atlı polisin bir çevrecinin üzerinden geçmesini görüntüleyen ve üzerinde basın yeleği bulunan İlboğa görüntülenmekten rahatsız olan polisin kendisine üç kez copla vurması sonucu yere düştü.

Polisin sıktığı göz yaşartıcı gazdan da etkilenen İlboğa olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Almanya'da kömür üretimi kısa vadede artacak

Almanya hükûmeti 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

Hükumet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaLützerathMadenKömür MadeniAktivistEylemGreta Thunberg
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