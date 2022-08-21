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Polodyak: Ukrayna’nın Darya Dugin’in ölümüyle bir bağlantısı yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna’nın Darya Dugin’in ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.

21 Ağustos 2022 Pazar 19:22
Polodyak: Ukrayna’nın Darya Dugin’in ölümüyle bir bağlantısı yok

UKRAYNA, (DHA)

Ukrayna’da yayın yapan bir televizyon programında, dün akşam kullandığı otomobile yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden Rus gazeteci ve siyaset uzmanı Darya Dugin hakkında açıklama yapan Podolyak, “Ukrayna'nın dünkü bombalamayla kesinlikle hiçbir ilgisi yok, çünkü biz Rusya Federasyonu gibi bir devlet değiliz ve dahası, biz terörist bir devlet değiliz” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Darya Dugin’in kullandığı otomobile yerleştirilen bomba, seyir halindeyken patladı. Patlama, saat 21.00 sıralarında Moskova’nın güneyindeki Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında meydana geldi. Darya Dugin, olay yerinde hayatını kaybetti. Darya Dugin’in babası Aleksandr Dugin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden olduğu ifade ediliyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
PolodyakUkraynaDarya Dugin
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