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Putin’den Kuzey Kore mesajı: İlişkilerimizi genişleteceğiz

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:40
Putin’den Kuzey Kore mesajı: İlişkilerimizi genişleteceğiz

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Kore Kurtuluş Günü kapsamında mektup yolladı. Putin mektupta, “Ortak çabalarımızla, kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkilerimizi genişletmeye devam edeceğimize eminim” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kore Kurtuluş Günü kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a mektup yolladı. Putin, mektupta, “Ülkelerimiz, Joseon'un kurtuluşu için omuz omuza savaşan Kızıl Ordu askerlerinin ve Koreli yurtseverlerin anılarını yaşatıyor. Zor günlerde hazırlanan şanlı dostluk ve işbirliği geleneği, Rusya Federasyonu ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi için hala sağlam bir temel teşkil etmektedir. Ortak çabalarımızla, kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkilerimizi genişletmeye devam edeceğimize eminim. Bu tamamen iki ülke halkının çıkarınadır ve bir bütün olarak Kore yarımadasının ve Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

Kim Jong-un ise Putin’in mektubuna şu sözlerle karşılık verdi:

“Joseon'un kurtuluşu için savaşan Kızıl Ordu askerleri, kanlarını ve hayatlarını cömertçe feda eden yüce bir enternasyonalizm örneği gösterdiler. Kore ile Rusya arasında, kökleri yoldaş dostluğuna, birliğe dayanan dostane ve işbirlikçi ilişkinin daha güçlü bir şekilde güçlendirileceğine ve geliştirileceğine inanıyorum.”

KUZEY KORE, DONETSK VE LUHANSK’I TANIMIŞTI

Kuzey Kore, Suriye’den sonra Luhansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan ülke olmuştu. Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Pushilin, sosyal medya hesabından Kuzey Kore’ye teşekkür etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreRusyaPutin
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