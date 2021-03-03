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Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi!

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Rus muhalif lideri Aleksey Navalny’nin yargılanmasına yönelik yaptırım açıklamasına yanıt verdi. Peskov, Washington yönetimini Rusya'nın içişlerine müdahale etmesiyle suçladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mart 2021 Çarşamba 15:02
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Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi!

RUSYA - Rusya'da, muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya'dan döner dönmez gözaltına alınarak, 3,5 yıllık hapis cezasına çarptırılması hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda krize dönüştürmeyi sürdürüyor.  ABD, Rusya’ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın yargılanması konusunda Rus hükümetinden 7 kişiye yaptırım kararı aldı. ABD’nin bu kararına ilişkin Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Elbette kısas ilkesi uygulanacaktır” dedi. ABD’nin yaptırımlarına karşılığın birebir verileceğinin altını çizen Peskov, söz konusu yaptırımları ‘çirkin’ olarak nitelendirdi.
 

“BU RUSYA’NIN İÇİŞLERİNE MÜDAHALEDİR”

Peskov, söz konusu yaptırımların Rusya’nın içişlerine bir müdahale olduğunu ifade ederek, “Bu tür yaptırımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Zaten acınacak durumdaki ilişkilere (ABD-Rusya) önemli ölçüde zarar veriyorlar. Yaptırımlar, Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değil” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YaptırımABDRusya
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