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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası

Sırbistan’da güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediği iddia edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Şubat 2021 Pazartesi 16:39
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası

RUSYA - Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü. Balkanist.ru sitesinde yer alan habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi. Pusic, Stefan Namane anıtı açılışında, ülke liderini korumak için 850 Sırp polis gücünün yer aldığını ifade etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için yapılan özel operasyonun 6 ay sürdüğü ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Cumhurbaşkanı VucicSuikast Girişimi
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